Roland Garros 2022 | tutti i podcast e le interviste Sportface

WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - Eurosport_IT : Un grande record di un grande campione ???? Dopo 66 slam consecutivi si ferma la corsa di Andreas #Seppi ?? ?… - Eurosport_IT : Si ferma un record incredibile per Seppi, resti un leone Andreas! ?? ?? - Sinnerista : Ma secondo voi JannikSin si è fatto l'afterparty con i #Maneskin ? Secondo me è andato a letto perché è un profess… - enricomariariva : RT @Alenize82: Potete ascoltare qui la prima puntata del #Podcast dal #RolandGarros dedicata alla prima giornata di match (con le parole de… -

... dovrà infatti compiere 21 anni il prossimo 31 maggio, durante il(uno dei quattro Slam, i tornei di tennis più importanti della stagione), di cui è anche la grandissima favorita. A ...Sinner, non c'è un attimo di pace per il tennista di Sesto Pusteria. Ecco chi ha messo in chiaro che l'italiano non sarà mai come Alcaraz. Qualcuno dice che è regredito . Che si stava meglio quando ...Niente Roland Garros per Marketa Vondrousova. La ceca, finalista nell’edizione del 2019 (perse con Ashleigh Barty), infatti, deve fermarsi a causa di un’operazione al polso sinistro, come comunicato ...Roland Garros 2022 qualificazioni - Al via le qualificazioni del Roland Garros 2022, secondo Slam dell'anno fino a venerdì 20 maggio in esclusiva su Discovery+ ...