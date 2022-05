Riva Aquarama Lamborghini, un bolide sull'acqua (Di martedì 17 maggio 2022) Vedere i mitici Riva Aquarama sul lago d’Iseo non è certo una novità: il celebre cantiere con l’ufficio “padronale” a forma di plancia, fondato a Sarnico dall’Ingegnere Carlo Riva (oggi il brand fa parte del Gruppo Ferretti), sorge proprio su quelle sponde, ma ammirarli mentre sfrecciano a 48 nodi accompagnati dal “rombo di tuono” tipico di una Hypercar non è affatto comune. Infatti, c’è un solo modello che può permettersi questo “lusso”, ed è il Riva Aquarama Lamborghini, che nel nome celebra due eccellenze del Made in Italy: l’iconico motoscafo che ha simboleggiato la “Dolce Vita”, desiderato da attori, reali, capi di Stato e celebrità, e il brand che negli stessi anni conquistava il mondo con le vetture super sportive più ambite di sempre. Bisogna ringraziare il Cantiere Bellini, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 17 maggio 2022) Vedere i miticisul lago d’Iseo non è certo una novità: il celebre cantiere con l’ufficio “padronale” a forma di plancia, fondato a Sarnico dall’Ingegnere Carlo(oggi il brand fa parte del Gruppo Ferretti), sorge proprio su quelle sponde, ma ammirarli mentre sfrecciano a 48 nodi accompagnati dal “rombo di tuono” tipico di una Hypercar non è affatto comune. Infatti, c’è un solo modello che può permettersi questo “lusso”, ed è il, che nel nome celebra due eccellenze del Made in Italy: l’iconico motoscafo che ha simboleggiato la “Dolce Vita”, desiderato da attori, reali, capi di Stato e celebrità, e il brand che negli stessi anni conquistava il mondo con le vetture super sportive più ambite di sempre. Bisogna ringraziare il Cantiere Bellini, ...

