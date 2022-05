Ritorna ' Proteggi il tuo domani' | sesto appuntamento sul tema protezione di Banca Mediolanum 

(Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Va in onda stasera 17 maggio alle ore 19.30 ildel format 'il tuo' il percorso informativo diMediolanum per sensibilizzare i risparmiatori e le famiglie sulla importanza dellaassicurativa. L'evento viene ospitato presso il Centro Congressi di Irccs Istituto Clinico Humanitas con i seguenti ospiti: Alberto Mantovani, Presidente Fondazione Humanitas per la Ricerca; Giulio Tremonti, Presidente Aspen Istitute Italia; Marco Mazzucco, Amministratore Delegato Blue Assistance; Alexia Bertuzzi - Oncologa di Humanitas Cancer Center e Responsabile del progetto Aya; Anna Torretta, Guida Alpina della Società Guide di Courmayeur; Massimo Doris, Amministratore DelegatoMediolanum; Alessandro ...

Adnkronos

