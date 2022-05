Risultati positivi per vaccino anti-pneumococcico coniugato 15-valente in bimbi (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - Sono positivi i Risultati dei due studi clinici pivotali di Fase 3 che valutano la somministrazione nei neonati del vaccino anti-pneumococcico coniugato 15-valente 2+1, due dosi più una terza booster entro l'anno. "Tali Risultati supportano la domanda di registrazione da sottoporre agli enti regolatori europei per l'utilizzo del vaccino nei soggetti dalle sei settimane ai diciassette anni", dichiara Stefano valente, direttore Medical affairs vaccines di Msd Italia. I dati di entrambi gli studi - Pneu-Ped-Eu-1 (V114-025) e Pneu-Ped-Eu-2 (V114-026) - sono stati condivisi durante l'incontro annuale della European Society for Paediatric Infectious diseases (Espid) che si è svolto dal 9 al ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - Sonodei due studi clinici pivotali di Fase 3 che valutano la somministrazione nei neonati del15-2+1, due dosi più una terza booster entro l'anno. "Talisupportano la domanda di registrazione da sottoporre agli enti regolatori europei per l'utilizzo delnei soggetti dalle sei settimane ai diciassette anni", dichiara Stefano, direttore Medical affairs vaccines di Msd Italia. I dati di entrambi gli studi - Pneu-Ped-Eu-1 (V114-025) e Pneu-Ped-Eu-2 (V114-026) - sono stati condivisi durante l'incontro annuale della European Society for Paediatric Infectious diseases (Espid) che si è svolto dal 9 al ...

Advertising

fisco24_info : Risultati positivi per vaccino anti-pneumococcico coniugato 15-valente in bimbi: (Adnkronos) - Msd: 'Dati utili per… - italiaserait : Risultati positivi per vaccino anti-pneumococcico coniugato 15-valente in bimbi - LocalPage3 : Risultati positivi per vaccino anti-pneumococcico coniugato 15-valente in bimbi - Confcoop_ER : CIBA BROKERS Risultati positivi per il broker assicurativo del sistema #Confcooperative. Ecco tutti i numeri appr… - ForexOnlineMeIt : Mazda chiude l'anno fiscale con risultati positivi - Tiscali Motori -