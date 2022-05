Rinnovo Patric, l’offerta della Lazio al difensore: i dettagli (Di martedì 17 maggio 2022) Il Rinnovo di Patric è uno dei temi caldi in casa biancoceleste ecco qual è la proposta della società capitolina Patric ha terminato in anticipo la sua stagione vista l’ammonizione rimediata contro la Juve e la conseguente squalifica che arriverà per il difensore biancoceleste. Sarri non lo avrà nella sfida contro il Verona dell’ultima giornata, ma potrebbe averlo per la prossima stagione. A tenere banco è la questione Rinnovo con Patric. La Lazio avrebbe offerto un quadriennale con una cifra di poco superiore al milione. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Ildiè uno dei temi caldi in casa biancoceleste ecco qual è la propostasocietà capitolinaha terminato in anticipo la sua stagione vista l’ammonizione rimediata contro la Juve e la conseguente squalifica che arriverà per ilbiancoceleste. Sarri non lo avrà nella sfida contro il Verona dell’ultima giornata, ma potrebbe averlo per la prossima stagione. A tenere banco è la questionecon. Laavrebbe offerto un quadriennale con una cifra di poco superiore al milione. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

