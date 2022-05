Rinnovo Ibra, il futuro al Milan è legato alle sue condizioni: le ultime (Di martedì 17 maggio 2022) Rinnovo Ibra, addio o conferma al Milan: decide il ginocchio. Le ultime sul futuro del centravanti svedese Il futuro di Ibra è ancora incerto: Rinnovo o addio al Milan? Difficile saperlo, ma molto dipenderà dalle condizioni dell’attaccante svedese. Tra una settimana sarà previsto un incontro per decidere il futuro in rossonero, anche se il ginocchio non lascia tregua a Ibra. Le ipotesi di una nuova operazione potrebbero essere poco percorribili e continuare con i dolori darebbe un contributo minore rispetto al suo effettivo valore. Il futuro di Ibra è tutto da decidere e dovrà farlo lui stesso per capire se continuare o dire addio. Lo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022), addio o conferma al: decide il ginocchio. Lesuldel centravanti svedese Ildiè ancora incerto:o addio al? Difficile saperlo, ma molto dipenderà ddell’attaccante svedese. Tra una settimana sarà previsto un incontro per decidere ilin rossonero, anche se il ginocchio non lascia tregua a. Le ipotesi di una nuova operazione potrebbero essere poco percorribili e continuare con i dolori darebbe un contributo minore rispetto al suo effettivo valore. Ildiè tutto da decidere e dovrà farlo lui stesso per capire se continuare o dire addio. Lo ...

Advertising

CalcioNews24 : Il futuro di #Ibra è legato alle sue condizioni ?? - FedeNitelli : Contentissimo di avere nella società persone così competenti, grazie di quello che avete fatto per il Milan!???… - andrepiu78 : @_ThousandN Vedere un giocatore con quella qualità giocare da fermo a 28 anni come un Ibra o Totti a 38 anni, è imb… - chiccoclini : Ho nutrito perplessità sull’allenatore ma ho commesso l’errore di giudizio tipico di quando non si conosce la perso… - MilanNewsit : I meriti di proprietà, dirigenti, Pioli e i giocatori. Quando il rinnovo a Maldini e Massara? Ibra, eroe omerico! -