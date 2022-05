Rinnovo De Ligt, accordo vicino: i dettagli del nuovo contratto con la Juve (Di martedì 17 maggio 2022) Rinnovo De Ligt, incontro tra la Juve e gli agenti dell’olandese: accordo vicino per il prolungamento La Juve e De Ligt proseguiranno assieme per i prossimi anni. Il Rinnovo del difensore olandese è ormai vicino alla fumata bianca. In scadenza nel 2024, potrebbe prolungare per altre due stagioni. La società a colloquio con l’agente Rafaela Pimenta ha trovato l’accordo per spalmare l’ingaggio dell’olandese in quattro anni, fino al 2026. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022)De, incontro tra lae gli agenti dell’olandese:per il prolungamento Lae Deproseguiranno assieme per i prossimi anni. Ildel difensore olandese è ormaialla fumata bianca. In scadenza nel 2024, potrebbe prolungare per altre due stagioni. La società a colloquio con l’agente Rafaela Pimenta ha trovato l’per spalmare l’ingaggio dell’olandese in quattro anni, fino al 2026. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, ?@juventusfc?: parti vicine all’accordo per prolungare il contratto di #DeLigt fino al 2026 - GoalItalia : Non solo Pogba: la Juve al lavoro anche per il rinnovo di Matthijs de Ligt ???? [@romeoagresti] - CalcioNews24 : #Juve vicino il rinnovo di #DeLigt: i dettagli ?? - zerodarknesscos : RT @Swaffle_7: Pogba e rinnovo di De Ligt Agnelli ha sguinzagliato i cani - davideinno85 : RT @GoalItalia: Non solo Pogba: la Juve al lavoro anche per il rinnovo di Matthijs de Ligt ???? [@romeoagresti] -