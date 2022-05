Rinnovo contratto scuola, al via la trattativa all’Aran. Pacifico (Anief): “Accordo ponte, poi pensare subito al prossimo”. Di Meglio (Gilda): “Tutelare libertà di insegnamento” (Di martedì 17 maggio 2022) È partito oggi pomeriggio il confronto tra sindacati e Aran sul Rinnovo del contratto collettivo del comparto Istruzione Università e Ricerca per il biennio 2019-21. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) È partito oggi pomeriggio il confronto tra sindacati e Aran suldelcollettivo del comparto Istruzione Università e Ricerca per il biennio 2019-21. L'articolo .

