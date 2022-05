Rimase incinta dell’allievo 14enne, l’Appello conferma 6 anni e 5 mesi alla donna di Prato (Di martedì 17 maggio 2022) La Corte d’Appello di Firenze ha confermato, ad eccezione dell’imputazione per la violazione di domicilio, la pena per la donna di Prato condannata per violenza sessuale su minore e violenza sessuale per induzione. L’operatrice sanitaria, che all’epoca dei fatti aveva 29 anni e dava lezioni private di inglese a un 14enne, del quale è poi rimasta incinta, dovrà scontare 6 anni, 5 mesi e 15 giorni. Assolto, invece, il marito, condannato in primo grado per aver riconosciuto il bimbo nato nell’agosto del 2018 dalla relazione col minore, pur sapendo che non era suo. La difesa annuncia il ricorso in Cassazione «Avevamo già preannunciato che era un processo che si gioca su tre gradi di giudizio, a prescindere da quello che sarebbe stato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) La Corte d’Appello di Firenze hato, ad eccezione dell’imputazione per la violazione di domicilio, la pena per ladicondannata per violenza sessuale su minore e violenza sessuale per induzione. L’operatrice sanitaria, che all’epoca dei fatti aveva 29e dava lezioni private di inglese a un, del quale è poi rimasta, dovrà scontare 6, 5e 15 giorni. Assolto, invece, il marito, condannato in primo grado per aver riconosciuto il bimbo nato nell’agosto del 2018 drelazione col minore, pur sapendo che non era suo. La difesa annuncia il ricorso in Cassazione «Avevamo già preannunciato che era un processo che si gioca su tre gradi di giudizio, a prescindere da quello che sarebbe stato ...

