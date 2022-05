Reportage dalle strade della borgata romana di Pietralata (Di martedì 17 maggio 2022) Qualche giro nelle borgate romane, a volte, mi aggrada. Ho questa abitudine. Adoro vedere e raccontare luoghi della Capitale dove raramente ci si passa se non per qualche particolare motivo che porta lì. Il mio è stato quello di visitare il quartiere. Amo conoscere ogni sfaccettatura della mia città, anche quelle più nascoste. Sono proprio quelle che mi attraggono, dove i riflettori spesso non sono puntati. Sono passata a fare un raid fotografico a Pietralata. All’urbanistica, ai graffiti e messaggi sui muri. Ho appuntato anche qualche cuoriosità che per gusto personale ho pensato interessante, in senso cronologico. Dopo il 1870 furono costruiti a Roma più forti pensati per difendere la città. Il Forte di Pietralata, conosciuto come Forte dei Granatieri, è stato finito di costruire nel 1885. Al suo interno si trovano ... Leggi su lameteora.info (Di martedì 17 maggio 2022) Qualche giro nelle borgate romane, a volte, mi aggrada. Ho questa abitudine. Adoro vedere e raccontare luoghiCapitale dove raramente ci si passa se non per qualche particolare motivo che porta lì. Il mio è stato quello di visitare il quartiere. Amo conoscere ogni sfaccettaturamia città, anche quelle più nascoste. Sono proprio quelle che mi attraggono, dove i riflettori spesso non sono puntati. Sono passata a fare un raid fotografico a. All’urbanistica, ai graffiti e messaggi sui muri. Ho appuntato anche qualche cuoriosità che per gusto personale ho pensato interessante, in senso cronologico. Dopo il 1870 furono costruiti a Roma più forti pensati per difendere la città. Il Forte di, conosciuto come Forte dei Granatieri, è stato finito di costruire nel 1885. Al suo interno si trovano ...

