Renzi, il paragone audace con le molestie degli alpini: faccia scandalo anche il procuratore di Firenze (Di martedì 17 maggio 2022) Non molla di un centimetro. Determinato ad andare fino in fondo. Consapevole che o uscirà vincitore dalla battaglia che vide sconfitti prima Craxi e poi Berlusconi o, con ogni probabilità, la sua carriera politica volgerà verso un lento oblio. Matteo Renzi ha presentato questa mattina a Roma il suo ultimo libro, "Il Mostro". Un saggio nel quale fa barba e capelli alla magistratura italiana, partendo dall'inchiesta sulla fondazione Open e sulle disavventure giudiziarie dei suoi genitori. Durante l'incontro con la stampa, il leader di Italia Viva si è avventurato in un parallelismo audace. "Ci si indigna per ciò che è accaduto con gli alpini a Rimini, per le molestie contro le donne, che vanno condannate con decisione, e si finge di non vedere che un procuratore Capo, a margine di una riunione palpeggia ...

