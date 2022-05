Regina Elisabetta, la notizia che tutti aspettavano: la foto conferma tutto (Di martedì 17 maggio 2022) tutti in apprensione per le condizioni di Elisabetta II Windsor, la sovrana d’Inghilterra che non è stata bene ultimamente Quest’anno, anzi tra ormai pochissimi giorni, Il Regno Unito celebrerà l’ennesimo storico traguardo della sovrana più longeva. Elisabetta II Windsor potrà festeggiare il suo Giubileo di Platino, che corrisponde a ben 70 anni di regno. Un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 maggio 2022)in apprensione per le condizioni diII Windsor, la sovrana d’Inghilterra che non è stata bene ultimamente Quest’anno, anzi tra ormai pochissimi giorni, Il Regno Unito celebrerà l’ennesimo storico traguardo della sovrana più longeva.II Windsor potrà festeggiare il suo Giubileo di Platino, che corrisponde a ben 70 anni di regno. Un L'articolo proviene da Inews24.it.

