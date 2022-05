Regina Elisabetta: apparizione a sorpresa alla metropolitana di Londra (Di martedì 17 maggio 2022) La Regina Elisabetta ha sorpreso tutti i fan reali con un’apparizione fuori programma oggi a Londra per celebrare il completamento della linea Elizabeth. La Sovrana ha visitato Paddington prima del lancio della nuova linea ferroviaria a lei dedicata. Come mostrano gli scatti della giornata, è apparsa tutta sorrisi con un vestito giallo brillante. La 96enne indossava un cappello e un cappotto gialli abbinati, sotto il quale si poteva scorgere un vestito blu, bianco e giallo con una fantasia floreale. Ancora una volta, però, la Sovrana si è mostrata accompagnandosi ad un bastone da passeggio. Al suo fianco, per tutta la durata dell’evento, c’era il figlio più piccolo, il principe Edoardo. Un evento che ha rallegrato molto i presenti e anche gli inglesi, preoccupati per lo stato di salute della loro ... Leggi su velvetmag (Di martedì 17 maggio 2022) Laha sorpreso tutti i fan reali con un’fuori programma oggi aper celebrare il completamento della linea Elizabeth. La Sovrana ha visitato Paddington prima del lancio della nuova linea ferroviaria a lei dedicata. Come mostrano gli scatti della giornata, è apparsa tutta sorrisi con un vestito giallo brillante. La 96enne indossava un cappello e un cappotto gialli abbinati, sotto il quale si poteva scorgere un vestito blu, bianco e giallo con una fantasia floreale. Ancora una volta, però, la Sovrana si è mostrata accompagnandosi ad un bastone da passeggio. Al suo fianco, per tutta la durata dell’evento, c’era il figlio più piccolo, il principe Edoardo. Un evento che ha rallegrato molto i presenti e anche gli inglesi, preoccupati per lo stato di salute della loro ...

