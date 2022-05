Reddito medio nucleo familiare e acquisto immobile, simulazione del Gruppo Tecnocasa su dati Istat (Di martedì 17 maggio 2022) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha realizzato una simulazione di acquisto di un immobile sulla base degli ultimi dati sul Reddito medio per nucleo familiare diffusi dall’Istat. Il Reddito netto annuo familiare è risultato in media pari a 31.641 euro. Ipotizzando di voler acquistare un’abitazione ricorrendo ad un mutuo di 25 anni, al tasso medio di 1,48% (Bankitalia febbraio 2022), con un rapporto rata-Reddito pari al 30% (indica la capacità di rimborso del finanziamento ipotecario) ed un Loan to Value dell’80% (indica il rapporto tra la somma ottenuta con il mutuo ed il valore dell’immobile posto a ... Leggi su lopinionista (Di martedì 17 maggio 2022) MILANO – L’Ufficio Studi delha realizzato unadidi unsulla base degli ultimisulperdiffusi dall’. Ilnetto annuoè risultato in media pari a 31.641 euro. Ipotizzando di voler acquistare un’abitazione ricorrendo ad un mutuo di 25 anni, al tassodi 1,48% (Bankitalia febbraio 2022), con un rapporto rata-pari al 30% (indica la capacità di rimborso del finanziamento ipotecario) ed un Loan to Value dell’80% (indica il rapporto tra la somma ottenuta con il mutuo ed il valore dell’posto a ...

