Real Madrid: Ancelotti pensa ad Ospina nel ruolo di vice Courtois (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo la stampa spagnola, il Real Madrid sta pensando a David Ospina per il ruolo di secondo portiere alle spalle del belga Courtois. L’idea è nata dal momento che l’ucraino Lunin ha chiesto di essere ceduto per poter giocare di più. Ancelotti conosce molto bene l’estremo difensore del Napoli, che ha già allenato proprio in Serie A con i partenopei. Il colombiano è in scadenza di contratto con il club di De Laurenttis, che potrebbe decidere di lasciarlo partire puntando tutto su Alex Meret. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo la stampa spagnola, ilstando a Davidper ildi secondo portiere alle spalle del belga. L’idea è nata dal momento che l’ucraino Lunin ha chiesto di essere ceduto per poter giocare di più.conosce molto bene l’estremo difensore del Napoli, che ha già allenato proprio in Serie A con i partenopei. Il colombiano è in scadenza di contratto con il club di De Laurenttis, che potrebbe decidere di lasciarlo partire puntando tutto su Alex Meret. SportFace.

