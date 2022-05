Radio Zeta, la prima edizione del Future Hits Live 2022 fa registrare il sold out (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – La prima edizione del Future Hits Live 2022 di Radio Zeta fa registrare il sold out: tutti i biglietti sono andati a ruba in pochissime settimane. Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ci sarà anche Luigi Strangis, vincitore di Amici di Maria De Filippi. L’annuncio è arrivato nel corso della finalissima del talent più famoso della televisione italiana. Strangis, 20 anni, che ha partecipato al programma nella categoria canto, ha vinto anche il “Premio delle Radio”. Qualche giorno fa, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Special & Contest” gli ascoltatori sono stati chiamati a scegliere la loro canzone preferita tra “Sogni al cielo” di Alex, “Dove sei” di Sissi, “Tienimi stanotte” ... Leggi su lopinionista (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – Ladeldifailout: tutti i biglietti sono andati a ruba in pochissime settimane. Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ci sarà anche Luigi Strangis, vincitore di Amici di Maria De Filippi. L’annuncio è arrivato nel corso della finalissima del talent più famoso della televisione italiana. Strangis, 20 anni, che ha partecipato al programma nella categoria canto, ha vinto anche il “Premio delle”. Qualche giorno fa, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Special & Contest” gli ascoltatori sono stati chiamati a scegliere la loro canzone preferita tra “Sogni al cielo” di Alex, “Dove sei” di Sissi, “Tienimi stanotte” ...

