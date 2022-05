Quasi 300 ballerini provenienti da tutt’Europa per le selezioni del?Verdi (Di martedì 17 maggio 2022) di Monica De Santis Grande successo per le audizioni per la formazione del corpo di ballo del Teatro Verdi. Due giorni di prove svolte, presso la Sala Pasolini, dalla commissione formata dalle due étoile del Teatro San Carlo Anbeta Toromani e Alessandro Macario, unitamente alla direzione del teatro Antonio Marzullo, che hanno iniziato ieri a visionare i circa 300 ballerini che hanno fatto domanda per le selezioni. I ballerini verranno visionati attraverso la prova di lezione che Luigi Ferrone, ha tenuto nella giornata di ieri ed anche oggi. Livello medio alto a giudizio della commissione, al termine della prima giornata di prove, con danzatori, in particolare uomini (circa 60) provenienti da tutta Europa e con curricula molto interessanti. Prossimi turni riservati alle ragazze (oltre 200), Quasi del ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 17 maggio 2022) di Monica De Santis Grande successo per le audizioni per la formazione del corpo di ballo del Teatro Verdi. Due giorni di prove svolte, presso la Sala Pasolini, dalla commissione formata dalle due étoile del Teatro San Carlo Anbeta Toromani e Alessandro Macario, unitamente alla direzione del teatro Antonio Marzullo, che hanno iniziato ieri a visionare i circa 300che hanno fatto domanda per le. Iverranno visionati attraverso la prova di lezione che Luigi Ferrone, ha tenuto nella giornata di ieri ed anche oggi. Livello medio alto a giudizio della commissione, al termine della prima giornata di prove, con danzatori, in particolare uomini (circa 60)da tutta Europa e con curricula molto interessanti. Prossimi turni riservati alle ragazze (oltre 200),del ...

