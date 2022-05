"Quanto costa questo caffè". Il prezzo che fa scattare la mega multa da 1000 euro, cosa c'è scritto sul menu | Guarda (Di martedì 17 maggio 2022) Due euro per un caffè decaffeinato hanno fatto arrabbiare un cliente della Ditta Artigianale, a Firenze, che ha chiamato la polizia municipale e ha fatto multare il locale di Sant'Ambrogio. Secondo l'uomo il prezzo per il decaffeinato era troppo elevato, in aggiunta non era nemmeno esposto al bancone ma era presente solo nel menù digitale con il Qrcode. Ecco quindi la multa salata di 1000 euro che il titolare Francesco Sanapo, è stato obbligato a pagare. Il responsabile, più volte campione italiano di caffetteria, in un video Facebook si è lamentato: "Mi hanno fatto una multa perché hanno pagato il mio espresso due euro E la mia non è una polemica nei confronti della sanzione, sarà chi di dovere a chiarire eventuali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Dueper undecaffeinato hanno fatto arrabbiare un cliente della Ditta Artigianale, a Firenze, che ha chiamato la polizia municipale e ha fattore il locale di Sant'Ambrogio. Secondo l'uomo ilper il decaffeinato era troppo elevato, in aggiunta non era nemmeno esposto al bancone ma era presente solo nel menù digitale con il Qrcode. Ecco quindi lasalata diche il titolare Francesco Sanapo, è stato obbligato a pagare. Il responsabile, più volte campione italiano di caffetteria, in un video Facebook si è lamentato: "Mi hanno fatto unaperché hanno pagato il mio espresso dueE la mia non è una polemica nei confronti della sanzione, sarà chi di dovere a chiarire eventuali ...

