Putin | L' occidente non può fare a meno dell' energia russa

(Di martedì 17 maggio 2022) Ore 14.10 - Il presidente russo parla alla nazione "Le sanzioni hanno portato al fatto che il prezzo del petrolio sui mercati aumenta fortissimamente e i prezzi dei prodotti petroliferi crescono a un ritmo vertiginoso. Cercano di dare la colpa a noi per questa inflazione energetica, tutto è colpaa Russia. Ma l'sta cercando di coprire i suoi errori sistematici". Lo ha detto il presidente russo Vladimir. L'Unione europea adotta sanzioni contro la Russia "sotto la pressione degli Usa e in questo modo danneggia la sua economia". Lo ha detto Vladimirparlando alle imprese petrolifere russe a Mosca. In particolare, ha detto, "l'si sta avviando verso una sorta di suicidio energetico".

