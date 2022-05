Puglia, maltempo: allerta per possibili temporali nel pomeriggio Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 17 maggio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per possibili temporali nel pomeriggio <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 17 maggio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 20. Si fa riferimento “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolopernel proviene da Noi Notizie..

