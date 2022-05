Psg | Gueye rifiuta di indossare maglietta LGBT | il Presidente del Senegal lo difende

Advertising

MrLadrillo : RT @matt1news: PER IL SECONDO ANNO DI FILA, IDRISSA GANA GUEYE, CENTROCAMPISTA SENEGALESE DEL PSG, SI RIFIUTA DI GIOCARE CON UNA PATCH ARCO… - _polpoy : Non dovrebbero farlo giocare più #omotransfobia - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Bufera su Gueye. Il giocatore si rifiuta di giocare per non indossare la maglia arcobaleno #Psg - Henry_whites : RT @matt1news: PER IL SECONDO ANNO DI FILA, IDRISSA GANA GUEYE, CENTROCAMPISTA SENEGALESE DEL PSG, SI RIFIUTA DI GIOCARE CON UNA PATCH ARCO… - Eruem2 : -

Ilscende in campo con l'arcobaleno sulla maglia in occasione della giornata contro l'omofobia, ma mancaIl 17 maggio è la giornata mondiale contro l'omofobia e ilscenderà in campo con i numeri di maglia color arcobaleno di tutti i calciatori, ma non per, che non sarà della partita. ...24 In Francia si discute sul caso Idrissa Gana. Il centrocampista delha saltato il match di sabato sera contro il Montpellier : l'ex Everton ha viaggiato con il club parigino, ma era assente dalla rosa a disposizione di Mauricio ...In occasione della giornata di lotta alle discriminazioni di genere, il senegalese sabato non è sceso in campo contro il Montpellier perché contrario a vestire la casacca con i colori dell'inclusione.Idrissa Gueye, centrocampista del PSG, secondo alcune testate francesi, ha rifiutato di indossare la maglia pro LGBT. Infatti, il centrocampista non ha partecipato alla trasferta contro il ...