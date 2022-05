Procura Russia: “Riconoscere Azov come organizzazione terroristica” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – La Procura generale della Russia ha chiesto alla Corte suprema di Riconoscere il reggimento ucraino Azov come una ”organizzazione terroristica”. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax facendo riferimento al sito del ministero della Giustizia russo. La Corte suprema discuterà la richiesta il prossimo 26 maggio. Inoltre, il tribunale valuterà il divieto delle attività del battaglione in Russia. Lo riporta Ura.Ru. Un’altra colonna di autobus ha intanto lasciato l’acciaieria Azovstal, a Mariupol, con a bordo militari ucraini che hanno lasciato l’impianto assediato. Lo afferma l’agenzia stampa russa Ria Novosti. Gli autobus con a bordo “probabilmente militanti arresi dell’acciaieria Azovstal, accompagnati ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Lagenerale dellaha chiesto alla Corte suprema diil reggimento ucrainouna ””. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax facendo riferimento al sito del ministero della Giustizia russo. La Corte suprema discuterà la richiesta il prossimo 26 maggio. Inoltre, il tribunale valuterà il divieto delle attività del battaglione in. Lo riporta Ura.Ru. Un’altra colonna di autobus ha intanto lasciato l’acciaieriastal, a Mariupol, con a bordo militari ucraini che hanno lasciato l’impianto assediato. Lo afferma l’agenzia stampa russa Ria Novosti. Gli autobus con a bordo “probabilmente militanti arresi dell’acciaieriastal, accompagnati ...

Advertising

ProvenzaleG : Ucraina, Russia e dintorni; APF, Forza Nuova e le origini delle relazioni con i due mondi in conflitto La guerra c… - fisco24_info : Procura Russia: 'Riconoscere Azov come organizzazione terroristica': (Adnkronos) - Secondo la stampa russa, partita… - lifestyleblogit : Procura Russia: 'Riconoscere Azov come organizzazione terroristica' - - italiaserait : Procura Russia: “Riconoscere Azov come organizzazione terroristica” - LocalPage3 : Procura Russia: 'Riconoscere Azov come organizzazione terroristica' -