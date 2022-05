Premier League 2021/2022: il Liverpool vince in rimonta col Southampton, ancora speranze di titolo (Di martedì 17 maggio 2022) Il Liverpool rimonta il Southampton e con un po’ di sofferenza vince anche alla trentasettesima giornata tenendo aperte le speranze – per la verità assai ridotte – di conquistare la Premier League 2021/2022. Con i gol di Minamino e Matip i Reds ribaltano l’iniziale vantaggio di Redmond e tornano a un punto di distanza dal Manchester City, che ha il destino nelle proprie mani e può vincere il titolo con un successo all’ultima. Ma Klopp spera nel miracolo e quantomeno i suoi restano in gioco fino all’ultimo secondo. I padroni di casa partono forte e arriva il gol di Redmond nelle fasi iniziali. Gelati gli ospiti, che quest’oggi si sono schierati per decisione di Klopp con una formazione decisamente ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ilile con un po’ di sofferenzaanche alla trentasettesima giornata tenendo aperte le– per la verità assai ridotte – di conquistare la. Con i gol di Minamino e Matip i Reds ribaltano l’iniziale vantaggio di Redmond e tornano a un punto di distanza dal Manchester City, che ha il destino nelle proprie mani e puòre ilcon un successo all’ultima. Ma Klopp spera nel miracolo e quantomeno i suoi restano in gioco fino all’ultimo secondo. I padroni di casa partono forte e arriva il gol di Redmond nelle fasi iniziali. Gelati gli ospiti, che quest’oggi si sono schierati per decisione di Klopp con una formazione decisamente ...

Advertising

sportli26181512 : Premier, il Liverpool vince a Southampton: Klopp a -1 dal City: I Reds, in rimonta, trionfano 2-1 in trasferta graz… - Luxgraph : Premier, il Liverpool stende anche il Southampton: è a -1 dal City - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Il Liverpool ribalta il Southampton, la Premier si decide all'ultima giornata #PremierLeague #SouthamptonLiverpool #Spo… - sportface2016 : #PremierLeague: il #Liverpool rimonta in casa del #Southampton e alimenta le speranze di titolo - Nicola89144151 : Premier League: Southampton 1-2 Liverpool Andata Semifinali Playoff Serie B: Benevento 1-0 Pisa Andata Quarti Pla… -