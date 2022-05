Prato | giudice condanna prefettura | premio produzione spetta anche a lavoratrici in congedo per assistere congiunto invalido

(Di martedì 17 maggio 2022) Ilha stabilito l’accesso aldiper alcune dipendenti delladia cui era stato negato per la fruizione di congedi ex legge 104/1992 L'articolo proviene da Firenze Post.

Il giudice ha stabilito l'accesso al premio di produzione anche per alcune dipendenti della Prefettura di Prato a cui era stato negato per la fruizione di congedi ex legge 104/1992 ...