Prato, figlio dall'allievo 14enne, l'avvocato: 'Per il ragazzino 20 mesi di angoscia' (Di martedì 17 maggio 2022) Oggi al tribunale di Firenze è in corso l'appello del processo che vede imputata l'allora 29enne che a novembre 2017 rimase incinta del minore cui dava ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Oggi al tribunale di Firenze è in corso l'appello del processo che vede imputata l'allora 29enne che a novembre 2017 rimase incinta del minore cui dava ...

Advertising

qn_lanazione : Prato, figlio dall'allievo 14enne, l'avvocato: 'Per il ragazzino 20 mesi di angoscia' - lisa_borsari : lisa prepari da mangiare? lisa metti a posto la cucina? lisa lavi il bagno? lisa mi prendi l'acqua? lisa mi lavi… - NilusIV : RT @ENRICOECCA: Malore in bici, morto presidente Arci di Prato: convinto sostenitore della campagna vaccinale - BMussatti : RT @ENRICOECCA: Malore in bici, morto presidente Arci di Prato: convinto sostenitore della campagna vaccinale - ENRICOECCA : Malore in bici, morto presidente Arci di Prato: convinto sostenitore della campagna vaccinale… -