Porfiria epatica acuta | in Sicilia la mostra “Oltre il visibile”

PALERMO (ITALPRESS) – Un viaggio attraverso molteplici suggestioni visive per sensibilizzare sull'esistenza della Porfiria epatica acuta, patologia rara, dalla natura complessa, aspecifica ed eterogenea nei suoi sintomi, ma anche per favorire l'empatia con i pazienti, raccontandone le difficoltà quotidiane e il coraggio con cui affrontano la loro condizione. Questo l'obiettivo della mostra itinerante "Oltre il visibile. Suggestioni visive e racconti sulla Porfiria epatica acuta" che, in questi giorni, è ospitata nel cortile di Palazzo Steri, a Palermo (fino al 21 maggio) e, successivamente, nell'atrio del padiglione 3 del policlinico Universitario di Catania (fino al 3 giugno).La mostra è nata dalla collaborazione tra ...

