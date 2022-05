Pomezia: il comune celebra la giornata contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia (Di martedì 17 maggio 2022) Il comune di Pomezia celebra la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. La Città si colora d’arcobaleno: in piazza Indipendenza esposta la bandiera simbolo dei diritti LGBTQI+; nel parco pubblico di via Pietro Nenni inaugurate le panchine dipinte grazie a un progetto di Cittadinanza Attiva; presso l’ITS Copernico, alla presenza dello scrittore Antonio Emilio Krogh, inaugurata una panchina arcobaleno realizzata dagli studenti del laboratorio di inclusione. Infine stasera la Torre civica si illuminerà con i colori simbolo della giornata. Sensibilizzare l’opinione pubblica Anche quest’anno l’Amministrazione comunale è impegnata nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) Ildilainternazionale, lae la. La Città si colora d’arcobaleno: in piazza Indipendenza esposta la bandiera simbolo dei diritti LGBTQI+; nel parco pubblico di via Pietro Nenni inaugurate le panchine dipinte grazie a un progetto di Cittadinanza Attiva; presso l’ITS Copernico, alla presenza dello scrittore Antonio Emilio Krogh, inaugurata una panchina arcobaleno realizzata dagli studenti del laboratorio di inclusione. Infine stasera la Torre civica si illuminerà con i colori simbolo della. Sensibilizzare l’opinione pubblica Anche quest’anno l’Amministrazione comunale è impegnata nella sensibilizzazione dell’opinione pubblicale ...

CorriereCitta : Pomezia: il comune celebra la giornata contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia - enzofox7 : @chiccotesta A Chicco, il Comune di Pomezia all’unanimità ha votato per il no al termovalorizzatore a Santa Palomba… - bundolo48 : @Ecodallecitta @Comune_Pomezia @comuneroma i rifiuti che li portino a Pomezia - Ecodallecitta : Il @Comune_Pomezia vota contro l’#inceneritore del @comuneroma. - ilfaroonline : Rifiuti, il Comune di Pomezia vota contro il termovalorizzatore: anche il Pd dice no all’impianto a Santa Palomba -