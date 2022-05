Pollini in concerto per l’Ucraina, il ritorno alla Società del Quartetto per beneficenza. Il programma tra Schubert e Chopin (Di martedì 17 maggio 2022) Il suo nome evoca la storia di uomo e d’artista riconosciuta in tutto il mondo per la sua geniale capacità di interrogare tanto i capolavori del passato quanto la musica contemporanea. È Maurizio Pollini il protagonista del concerto straordinario che la Società del Quartetto di Milano presenta domenica 29 maggio, alle 20.30, in Sala Verdi. Instancabile comunicatore attraverso le note, con un senso etico del far musica, Pollini ha scelto di eseguire, senza compenso, un concerto alla Società del Quartetto di Milano in considerazione della storia e dell’eccellenza della sua tradizione, lunga oltre 150 anni. Il ricavato della serata sarà destinato alla Croce Rossa Italiana per sostenere il suo impegno a favore della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Il suo nome evoca la storia di uomo e d’artista riconosciuta in tutto il mondo per la sua geniale capacità di interrogare tanto i capolavori del passato quanto la musica contemporanea. È Maurizioil protagonista delstraordinario che ladeldi Milano presenta domenica 29 maggio, alle 20.30, in Sala Verdi. Instancabile comunicatore attraverso le note, con un senso etico del far musica,ha scelto di eseguire, senza compenso, undeldi Milano in considerazione della storia e dell’eccellenza della sua tradizione, lunga oltre 150 anni. Il ricavato della serata sarà destinatoCroce Rossa Italiana per sostenere il suo impegno a favore della ...

Advertising

ValEstCrosetto : RT @QuartettoMilano: ?? Concerto straordinario con il grande pianista #MaurizioPollini domenica 29 maggio, alle 20.30, in Sala Verdi! Il ric… - CittadinidiTwtt : RT @QuartettoMilano: ?? Concerto straordinario con il grande pianista #MaurizioPollini domenica 29 maggio, alle 20.30, in Sala Verdi! Il ric… - puck1966 : RT @ROBZIK: Il 29 maggio a Milano concerto straordinario di Maurizio Pollini per @QuartettoMilano alla Sala Verdi. Pollini rifiuta il compe… - QuartettoMilano : ?? Concerto straordinario con il grande pianista #MaurizioPollini domenica 29 maggio, alle 20.30, in Sala Verdi! Il… - Ugo_LP : RT @ROBZIK: Il 29 maggio a Milano concerto straordinario di Maurizio Pollini per @QuartettoMilano alla Sala Verdi. Pollini rifiuta il compe… -