Plusvalenze, respinto il ricorso: confermate le assoluzioni (Di martedì 17 maggio 2022) Respinti tutti i ricorsi, compresi quelli della Procura Figc che chiedeva di punire club e dirigenti per il caso Plusvalenze: è questa la decisione della Corte Federale d’Appello. “La Corte Federale D’Appello Sezioni Unite – si legge nella nota – ha pronunciato nell’udienza fissata il 17 maggio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 17 maggio 2022) Respinti tutti i ricorsi, compresi quelli della Procura Figc che chiedeva di punire club e dirigenti per il caso: è questa la decisione della Corte Federale d’Appello. “La Corte Federale D’Appello Sezioni Unite – si legge nella nota – ha pronunciato nell’udienza fissata il 17 maggio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero L'articolo

