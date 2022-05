Plusvalenze, la Corte d’appello respinge il ricorso della Procura federale (Di martedì 17 maggio 2022) Altro capitolo del caso Plusvalenze. La Corte d’appello della Figc ha respinto il ricorso della Procura federale sul caso Plusvalenze. Inoltre, la Corte ha dichiarato improcedibili i ricorsi presentati dalle società Sampdoria, Parma ed Empoli. L’udienza davanti al presidente Torsello era iniziata poco dopo le 10 di questa mattina. Confermato il proscioglimento degli undici club coinvolti – tra cui cinque di serie A: Juventus, Genoa, Sampdoria, Empoli e Napoli – e di 59 dirigenti. La Procura federale diretta da Giuseppe Chinè, dopo la pubblicazione delle motivazioni, aveva presentato ricorso, sostenendo la validità del modello utilizzato per definire ‘fittizie’ le ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Altro capitolo del caso. LaFigc ha respinto ilsul caso. Inoltre, laha dichiarato improcedibili i ricorsi presentati dalle società Sampdoria, Parma ed Empoli. L’udienza davanti al presidente Torsello era iniziata poco dopo le 10 di questa mattina. Confermato il proscioglimento degli undici club coinvolti – tra cui cinque di serie A: Juventus, Genoa, Sampdoria, Empoli e Napoli – e di 59 dirigenti. Ladiretta da Giuseppe Chinè, dopo la pubblicazione delle motivazioni, aveva presentato, sostenendo la validità del modello utilizzato per definire ‘fittizie’ le ...

