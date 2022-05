Playoff Serie B | il Benevento batte il Pisa e “vede” la finale

(Di martedì 17 maggio 2022) Si è svolto questa sera allo stadio Ciro Vigorito il match valido per la semid’andata fra. Per le streghe era davvero importantissimo ottenere una vittoria nel match casalingo d’andata: la squadra campana, infatti, avendo chiuso il campionato in una posizione inferiore rispetto ai toscani, è obbligata ad avere la meglio nella doppia sfida, mentre ilpotrebbe arrivare inanche con un doppio pareggio. Foto: Getty Images- Gianluca Lapadula Lapadula decisivo,vittorioso sulLa gara si è chiusa positivamente per il, uscito vittorioso per 1-0 grazie ad un gol di Lapadula. La gara è stata molto dura, con la squadra campana che ha attaccato fin dal primo ...

Semifinale di andata di Serie B: con una zampata nel finale di Lapadula, il Benevento si aggiudica il primo round con il Pisa Il Benevento vince la prima delle due sfide in semifinale contro il Pisa e si avvicina ... Benevento – Pisa 1-0 highlights e gol: le azioni principali dell'andata delle semifinali dei playoff di Serie B 2021/22 Il Benevento batte 1-0 il Pisa allo Stadio Vigorito nell'andata delle semifinali ...