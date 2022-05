Play-off Serie C 2021/2022: il Padova sbanca la Juventus U23 e si avvicina alla semifinale (Di martedì 17 maggio 2022) Gara molto intensa ad Alessandria tra Juventus U23 e Padova che termina con una vittoria ospite per 0-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano nonostante una buona giocata spesso in contropiede. Padova che quindi giocherà in casa con tutti i favori del pronostico. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti, con il risultato che però non si sblocca. Juventus in controllo e Padova che si chiude. Nella seconda parte di tempo la situazione si capovolge, senza però cambiare il risultato. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la gara non parte subito fortissimo, così come era finito il primo tempo. I bianconeri sbattono sul palo ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Gara molto intensa ad Alessandria traU23 eche termina con una vittoria ospite per 0-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano nonostante una buona giocata spesso in contropiede.che quindi giocherà in casa con tutti i favori del pronostico. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti, con il risultato che però non si sblocca.in controllo eche si chiude. Nella seconda parte di tempo la situazione si capovolge, senza però cambiare il risultato. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la gara non parte subito fortissimo, così come era finito il primo tempo. I bianconeri sbattono sul palo ...

Advertising

sportface2016 : Play-off #SerieC 2021/2022: il #Padova sbanca la #JuventusU23 e si avvicina alla semifinale - tabellamercatob : Secondo turno fase nazionale #Playoff #SerieC per quarta promozione in #SerieB Finali gare di andata… - fisco24_info : Play off B: Benevento-Pisa 1-0 nell'andata delle semifinali: Decide un gol di Lapadula - GdB_it : Play off: la FeralpiSalò batte la Reggiana 1-0 - psb_original : Road to Serie B – Playoff Serie C: i risultati delle gare d'andata del Secondo Turno della Fase Nazionale #SerieB -