Play-off Serie B: posticipato di un’ora l’inizio di Brescia-Monza (Di martedì 17 maggio 2022) Brescia-Monza, gara valida per l’andata delle semifinali Play-off della Serie B 2021/2022, inizierà alle ore 20:00 anzichè alle ore 19:00. Il match è in programma nella giornata di domani (mercoledì 18 maggio). Lo ha comunicato la Lega di Serie B attraverso il proprio sito ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022), gara valida per l’andata delle semifinali-off dellaB 2021/2022, inizierà alle ore 20:00 anzichè alle ore 19:00. Il match è in programma nella giornata di domani (mercoledì 18 maggio). Lo ha comunicato la Lega diB attraverso il proprio sito ufficiale. SportFace.

Advertising

TrgMedia : Ermgroup San Giustino supera 3-1 Viadana e vola in finale play-off - Brisk486 : @FabRavezzani Proprio play off? Potrei capire una finale scudetto ma play off troppo poco meritocratici - sportface2016 : #SerieB | Andata semifinale play-off #Brescia vs #Monza: posticipato di un'ora l'inizio della sfida - Lazio_TV : Battuta nettamente Viola Reggio Calabria. Oggi tocca alla Kienergia Rieti. - PotereaiSith : RT @giovaafcim7: @jumptarvo vabbè addirittura, siamo ai play off -