Pink Floyd, Gilmour non esclude nuovi concerti: "Potrebbe esserci la possibilità" (Di martedì 17 maggio 2022) Pink Floyd pronti a regalarci nuove sorprese? In una recente intervista il chitarrista della band David Gilmour ha parlato dell'eventualità di futuri concerti della band. Al momento il musicista non ha voluto sbilanciarsi, ma allo stesso tempo non ha escluso che qualcosa possa accadere in futuro. Ricordiamo che di recente la band ha pubblicato il L'articolo proviene da Webmagazine24.

