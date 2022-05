Pil, la guerra frena la ripresa e l'Ue taglia le stime: Italia dimezza al 2,4% (Di martedì 17 maggio 2022) Ancora crescita, con numeri che in tempi normali sarebbero più che accettabili. Ma una crescita frenata e in prospettiva minacciata dalle conseguenze dell?invasione russa... Leggi su ilmattino (Di martedì 17 maggio 2022) Ancora crescita, con numeri che in tempi normali sarebbero più che accettabili. Ma una crescitata e in prospettiva minacciata dalle conseguenze dell?invasione russa...

Advertising

carcarlo28 : RT @ultimenotizie: L’impatto della guerra in #Ucraina pesa sull’economia europea e italiana e aumenta l’incertezza per il futuro. Secondo l… - LKynes4 : RT @carmelodipaola: Sappiate che se il PIL non crescerà secondo le primitive previsioni è colpa della guerra, mica del Governo. Che poi que… - infoitinterno : Pil, la guerra frena la ripresa e l'Ue taglia le stime: Italia dimezza al 2,4% - RenzoCianchetti : RT @carmelodipaola: Sappiate che se il PIL non crescerà secondo le primitive previsioni è colpa della guerra, mica del Governo. Che poi que… - Mariang47614228 : RT @carmelodipaola: Sappiate che se il PIL non crescerà secondo le primitive previsioni è colpa della guerra, mica del Governo. Che poi que… -