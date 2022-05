(Di martedì 17 maggio 2022) L’amatissimo attorelascia tutti senza parole con undiinaspettato: sarà lui il nuovo protagonista L’attore(Foto ANSA)Rivelazione della fiction italiana è senza dubbio, grande protagonista anche di questa stagione televisiva. Prima il ruolo di cattivo in Blanca poi la conferma nella seconda stagione di DOC – Nelle tue mani e non solo. In queste ore è infatti emersa una clamorosa indiscrezione sul suo futuro. L’attore farà infatti il suo ritorno anche nella prossima stagione di Che dio ci Aiuti ed in un ruolo non più marginale.farà infatti il suo ritorno con il personaggio di Emiliano ma questa volta sarà un vero e proprio ...

Due le novità assolute:, lo psicologo Emiliano arrivato nella scorsa stagione, diventerà protagonista. In arrivo poi una nuova madre superiora la cui identità dell'attrice al ...Come svela in anteprima Bubino Blog, la prima grande rivoluzione riguarda Francesca Chillemi e: saranno loro i protagonisti assoluti di Che Dio ci Aiuti 7 . Azzurra Leonardi è ormai ... Pierpaolo Spollon, fantastica notizia: “Colpo di scena in arrivo”, sui social esplode la festa Che Dio ci Aiuti 7 è ormai la grande certezza della prossima stagione, ma nell'attesa ecco la data di inizio delle riprese.Il personaggio di Francesca Chillemi è pronta per prendersi la scena. Per quanto riguarda invece il protagonista maschile quest’ultimo sarà Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano, lo psicologo ...