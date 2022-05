“Pianooo | signoraaa” | non si accorge del palo sull’asfalto e lo travolge – Il video è virale

(Di martedì 17 maggio 2022) E’sui social ildi un incidente avvenuto a Terrasini, in provincia di Palermo. Una scena talmente surreale Perizona Magazine.

Advertising

Virgilio Sport

Scopriamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda oggi, 17 maggio 2022 su Rai 1 ...Offerta da top player per il francese che è seguito con attenzione anche da PSG, Real Madrid e Bayern Monaco. Milinkovic-Savic in stand-by.