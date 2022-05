PGA Championship, Tiger Woods: “Posso vincere. Sto meglio” (Di martedì 17 maggio 2022) “Sì, decisamente: Posso vincere. Devo solo andare in campo e dimostrarlo“. Così Tiger Woods accende la marcia d’avvicinamento al PGA Championship, secondo Major maschile del 2022 in programma a Tulsa, in Oklahoma, dal 19 al 22 maggio, ribadendo che le carte in regola per imporsi le ha a tutti gli effetti. E sulla sua condizione risponde: “Sto sicuramente meglio e sono in crescita. Non so dove Posso arrivare. Ogni giorno è diverso e hai davanti una nuova sfida, quello che devi fare è affrontarla”. Non ci sarà invece il campione uscente, Phil Mickelson. “Ci mancherà – spiega Woods – è un peccato non sia qui. Per quel che riguarda le sue opinioni circa come andrebbe gestito il PGA Tour, c’è molto disaccordo nell’ambiente”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) “Sì, decisamente:. Devo solo andare in campo e dimostrarlo“. Cosìaccende la marcia d’avvicinamento al PGA, secondo Major maschile del 2022 in programma a Tulsa, in Oklahoma, dal 19 al 22 maggio, ribadendo che le carte in regola per imporsi le ha a tutti gli effetti. E sulla sua condizione risponde: “Sto sicuramentee sono in crescita. Non so dovearrivare. Ogni giorno è diverso e hai davanti una nuova sfida, quello che devi fare è affrontarla”. Non ci sarà invece il campione uscente, Phil Mickelson. “Ci mancherà – spiega– è un peccato non sia qui. Per quel che riguarda le sue opinioni circa come andrebbe gestito il PGA Tour, c’è molto disaccordo nell’ambiente”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #PgaChampionship, #Woods: 'Posso vincere, sto meglio' - OA_Sport : Francesco Molinari fa il suo ritorno al PGA Championship dopo due edizioni di assenza. E ci arriva con buone sensaz… - GolfeTurismo : PGA Championship: il sogno americano - #GareGolf #InPrimoPiano - Federica Rossi - - sportface2016 : #Golf, #Woods in vista del #PGAChampionship: “Mi sento più forte fisicamente, non vedo l’ora” - melogranoss : Cose che vorrò vedere tra venerdì e domenica: Playoff NBA Playoff NHL Final Four Eurolega F1 F2 F3 W Series PGA Ch… -