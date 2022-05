Pga Championship, grinta Woods (Di martedì 17 maggio 2022) "Rispetto al The Masters, fisicamente mi sento molto più forte. Sono entusiasta di giocare il Pga Championship e non vedo l'ora di scendere in campo". Queste le dichiarazioni di Tiger Woods che si ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) "Rispetto al The Masters, fisicamente mi sento molto più forte. Sono entusiasta di giocare il Pgae non vedo l'ora di scendere in campo". Queste le dichiarazioni di Tigerche si ...

