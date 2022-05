Pesto alla siciliana, tutto il sapore del Mediterraneo in un sugo (Di martedì 17 maggio 2022) Facile, veloce e, soprattutto buonissimo: il Pesto alla siciliana dal sapore Mediterraneo, è il condimento perfetto per primi piatti squisiti. Ingredienti semplici e genuini, prevede l’uso dei pomodori, del basilico e della ricotta. Anche conosciuto come sugo alla Trapanese, ha una storia molto antica. Basti pensare che la ricetta risale a quando, nel porto di Trapani, le navi dei mercanti genovesi provenienti dall’Oriente, attraccavano portando con sé, oltre al commercio, la loro tradizione culinaria a base di aglio e frutta secca. Le donne del luogo riadattarono questi ingredienti combinandoli con alimenti tipici della loro terra come: pomodori, mandorle e ricotta. Il tipo di pasta che si sposta bene con questo condimento sono le busiate, una pasta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 17 maggio 2022) Facile, veloce e, sopratbuonissimo: ildal, è il condimento perfetto per primi piatti squisiti. Ingredienti semplici e genuini, prevede l’uso dei pomodori, del basilico e della ricotta. Anche conosciuto comeTrapanese, ha una storia molto antica. Basti pensare che la ricetta risale a quando, nel porto di Trapani, le navi dei mercanti genovesi provenienti dall’Oriente, attraccavano portando con sé, oltre al commercio, la loro tradizione culinaria a base di aglio e frutta secca. Le donne del luogo riadattarono questi ingredienti combinandoli con alimenti tipici della loro terra come: pomodori, mandorle e ricotta. Il tipo di pasta che si sposta bene con questo condimento sono le busiate, una pasta ...

