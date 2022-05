Peste suina a Roma, altri tre casi: si allarga la zona rossa. Ordinanza in arrivo (Di martedì 17 maggio 2022) Peste suina. altri tre casi registrati a Roma. In arrivo altre ordinanze per rimodulare al zona infetta e prendere nuovi provvedimenti. Peste suina a Roma, allarme Ue: «zona... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 17 maggio 2022)treregistrati a. Inaltre ordinanze per rimodulare alinfetta e prendere nuovi provvedimenti., allarme Ue: «...

Advertising

NicolaPorro : ?? La verità sull’embargo al gas, i tedeschi peggio dei grillini sul nucleare e le conseguenze della peste suina. Qu… - fattoquotidiano : Peste suina, a Roma “zona rossa per contenerne la diffusione”: vietati picnic, eventi e il cibo agli animali. Costa… - petergomezblog : Peste suina, a Roma altri due casi: via libera agli abbattimenti e “zona rossa per contenerne la diffusione” - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Peste suina a Roma, altri tre casi: si allarga la zona rossa. Ordinanza in arrivo - elvise1657 : RT @chiccotesta: Pure la peste suina abbiamo a Roma per via dei cinghiali . E se la prendono con il termovalorizzatore. Veramente senza pud… -