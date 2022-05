Persone, volti, storie e il cambio di rotta della fotografia del cibo (Di martedì 17 maggio 2022) È il fotografo Debdatta Chakraborty il vincitore del premio “Pink Lady Food Photographer of the Year” che premia le immagini di cibo più belle dell’anno. La giuria, composta da Fiona Shields, responsabile della fotografia del Guardian, e Rein Skullerud, del World Food Programme, è stata conquistata da un’immagine che ritrae un venditore di kebab di strada nel nord-ovest dell’India. «Khayam Chowk è un vicolo a Srinagar nel Kashmir, che non è diverso dalle altre strade durante il giorno. Ma la sera, molti forni a carbone illuminano la via e l’aroma e il fumo dei wazwan kebab rendono questa strada un paradiso per i buongustai», spiegano nella motivazione del premio gli organizzatori del concorso. Tra i finalisti ci sono John Carey e la sua fotografia sull’Arts de la Table al Ritz, o Thien Nguyen e il suo lavoro sulla luce ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) È il fotografo Debdatta Chakraborty il vincitore del premio “Pink Lady Food Photographer of the Year” che premia le immagini dipiù belle dell’anno. La giuria, composta da Fiona Shields, responsabiledel Guardian, e Rein Skullerud, del World Food Programme, è stata conquistata da un’immagine che ritrae un venditore di kebab di strada nel nord-ovest dell’India. «Khayam Chowk è un vicolo a Srinagar nel Kashmir, che non è diverso dalle altre strade durante il giorno. Ma la sera, molti forni a carbone illuminano la via e l’aroma e il fumo dei wazwan kebab rendono questa strada un paradiso per i buongustai», spiegano nella motivazione del premio gli organizzatori del concorso. Tra i finalisti ci sono John Carey e la suasull’Arts de la Table al Ritz, o Thien Nguyen e il suo lavoro sulla luce ...

