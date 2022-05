Perché salta il concerto di Eric Clapton a Milano e quando verrà recuperato (Di martedì 17 maggio 2022) Non si terrà come da calendario il concerto di Eric Clapton a Milano. L’artista è risultato positivo ad un tampone di controllo per il Covid-19 e non potrà salire sul palco del Mediolanum Forum di Assago, come da programma. Al momento, invece, risultano confermati i due concerti attesi a Bologna per il 20 e per il 21 maggio. Il chitarrista è risultato positivo al Coronavirus dopo il concerto che ha tenuto alla Royal Albert Hall di Londra il 7 e l’8 maggio. “Il suo staff medico ha spiegato che se dovesse riprendere a viaggiare e suonare troppo presto, potrebbe ritardare di molto il suo pieno recupero”, si legge. Per questo motivo, il live in programma per domani sara a Milano non si terrà. verrà sicuramente recuperato, si parla infatti di un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Non si terrà come da calendario ildi. L’artista è risultato positivo ad un tampone di controllo per il Covid-19 e non potrà salire sul palco del Mediolanum Forum di Assago, come da programma. Al momento, invece, risultano confermati i due concerti attesi a Bologna per il 20 e per il 21 maggio. Il chitarrista è risultato positivo al Coronavirus dopo ilche ha tenuto alla Royal Albert Hall di Londra il 7 e l’8 maggio. “Il suo staff medico ha spiegato che se dovesse riprendere a viaggiare e suonare troppo presto, potrebbe ritardare di molto il suo pieno recupero”, si legge. Per questo motivo, il live in programma per domani sara anon si terrà.sicuramente, si parla infatti di un ...

