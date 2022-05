Per Putin l’embargo europeo al petrolio russo dell’Europa sarebbe un “suicidio energetico” (Di martedì 17 maggio 2022) In caso di un embargo al petrolio russo, “l’Europa sarà la regione con il più alto costo dei prezzi dell’energia”: una sorta di “suicidio energetico”, per il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, che parlando durante un incontro con i rappresentati delle industrie petrolifere nazionali ha rassicurato i suoi funzionari a scapito dell’Occidente, che “cerca di scaricarla su di noi (russi, ndr) i motivi dell’aumento dei costi “provando a nascondere i propri errori sistemici”. Nel lungo termine – ha aggiunto Putin – l’Ue ne subirà le conseguenze, creando un danno alla sua stessa economia imponendo sanzioni “sotto pressione degli Stati Uniti”. Sanzioni che hanno fatto schizzare il prezzo dei prodotti petroliferi. Il presidente russo ha infine affermato che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) In caso di un embargo al, “l’Europa sarà la regione con il più alto costo dei prezzi dell’energia”: una sorta di “”, per il presidente della Federazione russa Vladimir, che parlando durante un incontro con i rappresentati delle industrie petrolifere nazionali ha rassicurato i suoi funzionari a scapito dell’Occidente, che “cerca di scaricarla su di noi (russi, ndr) i motivi dell’aumento dei costi “provando a nascondere i propri errori sistemici”. Nel lungo termine – ha aggiunto– l’Ue ne subirà le conseguenze, creando un danno alla sua stessa economia imponendo sanzioni “sotto pressione degli Stati Uniti”. Sanzioni che hanno fatto schizzare il prezzo dei prodotti petroliferi. Il presidenteha infine affermato che ...

