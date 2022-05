Pellegrini re di Coppa: vuole essere il primo capitano romano a sollevare un trofeo europeo (Di martedì 17 maggio 2022) La Roma in finale di Conference può avere il suo re: Pellegrini può essere il primo capitano a sollevare un trofeo europeo La Roma tra una settimana va a Tirana a giocarsi la finale di Conference League contro il Feyenoord. I giallorossi possono avere il loro Re: Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma potrebbe essere il primo a sollevare un trofeo europeo. Negli anni soltanto Di Bartolomei e Giannini hanno sfiorato la Coppa internazionale, mentre negli ultimi anni Totti e De Rossi non sono riusciti nell’intento. Un motivo in più per entrare nella storia di Roma per Pellegrini. Lo scrive il Corriere dello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) La Roma in finale di Conference può avere il suo re:puòilunLa Roma tra una settimana va a Tirana a giocarsi la finale di Conference League contro il Feyenoord. I giallorossi possono avere il loro Re: Lorenzo. Ildella Roma potrebbeilun. Negli anni soltanto Di Bartolomei e Giannini hanno sfiorato lainternazionale, mentre negli ultimi anni Totti e De Rossi non sono riusciti nell’intento. Un motivo in più per entrare nella storia di Roma per. Lo scrive il Corriere dello ...

