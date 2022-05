Pd: Letta, 'Macron o Melenchon? no a copie sbiadite, nostra forza è in noi stessi' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "In queste ultime settimane, dopo le elezioni francesi, è cominciato il solito film 'noi dobbiamo fare come...' ora se dobbiamo essere come Macron o Melenchon. Io dico che la nostra capacità è quella di essere noi, questo è stato l'Ulivo. Io sono fortemente convinto che la nostra forza è in noi stessi e nel nostro rapporto con la società. Non inseguire o copiare altri modelli". Così Enrico Letta alla Direzione Pd. "Noi non siamo qui a cercare copie sbiadite di riformismi o scelte radicali altrui. Attorno al nostro protagonismo, vedi le Agorà, che si costruisce la nostra identity setter. Abbiamo l'ambizione, la storia e il rapporto che abbiamo con la società e l'Europa". Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "In queste ultime settimane, dopo le elezioni francesi, è cominciato il solito film 'noi dobbiamo fare come...' ora se dobbiamo essere come. Io dico che lacapacità è quella di essere noi, questo è stato l'Ulivo. Io sono fortemente convinto che laè in noie nel nostro rapporto con la società. Non inseguire o copiare altri modelli". Così Enricoalla Direzione Pd. "Noi non siamo qui a cercaredi riformismi o scelte radicali altrui. Attorno al nostro protagonismo, vedi le Agorà, che si costruisce laidentity setter. Abbiamo l'ambizione, la storia e il rapporto che abbiamo con la società e l'Europa".

