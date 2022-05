Pd, da Letta in Direzione spinta su legge elettorale, ma avanti su alleanze (Di martedì 17 maggio 2022) Una relazione articolata quella di Enrico Letta alla Direzione Pd che ha toccato diverse questioni. Dalla legge elettorale alle alleanze: una riforma è "fondamentale", dice il segretario Pd, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Una relazione articolata quella di EnricoallaPd che ha toccato diverse questioni. Dallaalle: una riforma è "fondamentale", dice il segretario Pd, che ...

Advertising

fattoquotidiano : Sono passati quasi tre mesi dall’inizio della guerra. E solo oggi Enrico Letta riunisce la direzione del Pd... [di… - pdnetwork : In diretta dalla Direzione nazionale la relazione del segretario @EnricoLetta ?? - StudioCataldi : Pd, da Letta in Direzione spinta su legge elettorale, ma avanti su alleanze - drndbl : RT @ardigiorgio: Ha detto letta in direzione pd che bisogna allearsi con i 5s per battere questa destra che è orbaniana e quindi putignana.… - Rossana44792035 : RT @ardigiorgio: Ha detto letta in direzione pd che bisogna allearsi con i 5s per battere questa destra che è orbaniana e quindi putignana.… -