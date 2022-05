Patrizia Bonetti, spunta la foto delle ustioni: “non è una cosa da poco” (Di martedì 17 maggio 2022) Patrizia Bonetti è rientrata in studio da Ilari Blasi All’Isola dei Famosi dopo le ustioni subite durante la prova del fuoco. Ora sembra che ci sia stato modo di vedere il segno lasciato dall’incidente. La ex naufraga ha avuto conseguenze pesanti dopo aver sostenuto la prova del fuoco in Honduras. Da sempre sognava di partecipare al reality e si è data con tutta se stessa. Patrizia Bonetti ha finalmente mostrato i segni delle ustioniPatrizia Bonetti è una giovane e bellissima ragazza che si è fatta strada nel mondo della moda ed ha cominciato in Francia da giovanissima. Era sbarcata da pochissimo piena di entusiasmo ma purtroppo soltando dopo una settimana si è dovuta allontanare per via della sua condizioni mediche. ... Leggi su altranotizia (Di martedì 17 maggio 2022)è rientrata in studio da Ilari Blasi All’Isola dei Famosi dopo lesubite durante la prova del fuoco. Ora sembra che ci sia stato modo di vedere il segno lasciato dall’incidente. La ex naufraga ha avuto conseguenze pesanti dopo aver sostenuto la prova del fuoco in Honduras. Da sempre sognava di partecipare al reality e si è data con tutta se stessa.ha finalmente mostrato i segniè una giovane e bellissima ragazza che si è fatta strada nel mondo della moda ed ha cominciato in Francia da giovanissima. Era sbarcata da pochissimo piena di entusiasmo ma purtroppo soltando dopo una settimana si è dovuta allontanare per via della sua condizioni mediche. ...

Advertising

lawebstar_it : #Isola, Patrizia Bonetti mostra per la prima volta le cicatrici delle ustioni su Instagram: #lawebstar… - 361_magazine : Patrizia Bonetti ha vissuto una breve esperienza all'Isola dei Famosi per via delle ustioni riportate durante la pr… - DonnaGlamour : Chi è Fabio Talin, fidanzato di Patrizia Bonetti - StraNotizie : Patrizia Bonetti mostra le ustioni sulla pancia causate dalla prova del fuoco - Arcimerlo : Quanto è bona Patrizia Bonetti, altroché #isola -