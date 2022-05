Patrizia Bonetti: le foto della pancia ustionata a L’Isola dei Famosi 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Patrizia Bonetti, l’ex naufraga che durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2022 aveva subito un infortunio, ora mostra i segni di quanto accaduto quel giorno. Nel bel mezzo della prova del fuoco contro la concorrente del reality, Roberta Morise, la modella italo-cubana è rimasta vittima di un incidente. Vi raccomandiamo... Isola dei Famosi, spoiler della produzione: tra i naufraghi Patrizia Bonetti Le fiamme, infatti, le hanno provocato delle ustioni sulla pancia, motivo per cui fu subito portata in infermeria e poi costretta ad abbandonare il programma per sempre. Bonetti si è recata subito in ... Leggi su diredonna (Di martedì 17 maggio 2022), l’ex naufraga che durante la quarta puntata dedeiaveva subito un infortunio, ora mostra i segni di quanto accaduto quel giorno. Nel bel mezzoprova del fuoco contro la concorrente del reality, Roberta Morise, la moitalo-cubana è rimasta vittima di un incidente. Vi raccomandiamo... Isola dei, spoilerproduzione: tra i naufraghiLe fiamme, infatti, le hanno provocato delle ustioni sulla, motivo per cui fu subito portata in infermeria e poi costretta ad abbandonare il programma per sempre.si è recata subito in ...

