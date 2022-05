Pasquale | significato e origine del nome

(Di martedì 17 maggio 2022)marcatamente cristiano,deriva dal latino Paschalis, che significa “di Pasqua”, “pertinente alla Pasqua”, o “consacrato alla Pasqua”, motivo per cui spesso viene attribuito ai bambini nati proprio il giorno di Pasqua oppure nel periodo, analogamente alPasqua, che richiama sempre questa festività. Parte della sua diffusione è comunque dovuta anche alla nutrita presenza di santi che lo portano. È popolare soprattutto al Sud, ma è presente anche nel resto della penisola, principalmente per via dell’immigrazione interna. Anticamente, ilera scritto nella forma Paschasius, derivata dal greco ????????? (Paschasios), comune nelle iscrizioni cristiane di Roma, che venne poi sostituita da Paschalis; da questa forma deriva la variante “Pascasio”, molto rara e accentrata nel Sud ...

Advertising

Nazioni Unite

... il dottor Roberto Busolin e il dottorPiazzola, della brest unit del Presidio Ospedaliero ... far vivere un'esperienza gioiosa e leggera, ma piena diper lenire le fatiche della ...È in grado di generare processi di solidarietà che hanno ungenerativo ed un valore ... Il convegno è stato moderato daDe Luise. A concludere la serata il concerto di beneficenza ... l Segretario Generale chiede una tregua in occasione della Pasqua ortodossa "Codici" (Centro per i diritti del cittadino) ha dichiarato in un comunicato-stampa che: "Doveva essere un momento speciale e da ricordare, visto il profondo significato spirituale, ed invece si è tra ...Presentato alla basilica di Santa Sofia a Roma, divenuta ormai punto di smistamento per gli aiuti umanitari verso l'Ucraina, il calendario ucraino stampato in una tipografia sotto i bombardamenti, con ...